Alessandra Celentano | ex professionista di Amici la attacca | “Assolutista”

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ExlaLa maestra, come ogni edizione di(compresa quest’ultima) è spesso stata motivo di discussione. Negli anni l’insegnante ha sempre espresso in maniera molto diretta i suoi pensieri nei confronti dei ballerini della scuola e quest’anno non è stata da meno. Ricordiamo, per esempio, le tante critiche nei L'articolo proviene da Novella 2000.