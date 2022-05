Aborto, in Italia almeno 31 strutture sanitarie con il 100% di obiettori (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo segnala l’indagine «Mai Dati!», presentata dall’associazione Coscioni. Una cinquantina ha una percentuale superiore al 90% e più di 80 un numero di obiettori che supera l’80% Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo segnala l’indagine «Mai Dati!», presentata dall’associazione Coscioni. Una cinquantina ha una percentuale superiore al 90% e più di 80 un numero diche supera l’80%

Advertising

ilpost : Su oltre 180 ospedali e consultori italiani che dovrebbero garantire l’interruzione volontaria di gravidanza, ci so… - ilpost : In Italia ci sono almeno 31 strutture con il 100% di medici obiettori - repubblica : Associazione Coscioni: 'Aborto vietato in intere zone d'Italia, in molti ospedali 100% di medici obiettori' - deveraunseraunn : RT @BarbaraMasini_: Da oltre 40anni l’aborto in Italia non è più illegale eppure, dopo 40anni, ci sono strutture sanitarie che hanno il 100… - BarbaraMasini_ : Da oltre 40anni l’aborto in Italia non è più illegale eppure, dopo 40anni, ci sono strutture sanitarie che hanno il… -