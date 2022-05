Vagnozzi: “Di Alcaraz ne nasce uno ogni tanto: con Sinner avranno una bella rivalità” (Di martedì 17 maggio 2022) Simone Vagnozzi, subentrato a Riccardo Piatti nel box di Jannik Sinner, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’altoatesino è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Ad inizio secondo set ha anche palesato un fastidio all’anca: “Tutto a posto. Non c’è nulla di grave. Jannik ha fatto un po’di riposo e ha ripreso a lavorare. Durante quella scivolata il muscolo è andato in difesa ma con la fisioterapia si è sistemato. Partiamo in queste ore per Parigi e cominceremo subito ad allenarci regolarmente. È normale che ci siano tante aspettative su di lui. Tutti vorrebbero sempre risultati importanti. Ma siamo nel mezzo di un processo e Jannik è tranquillo, lavora, non si fa travolgere dai sentito dire e cerchiamo di essere tutti molto sereni. Questo non significa che ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Simone, subentrato a Riccardo Piatti nel box di Jannik, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’altoatesino è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Ad inizio secondo set ha anche palesato un fastidio all’anca: “Tutto a posto. Non c’è nulla di grave. Jannik ha fatto un po’di riposo e ha ripreso a lavorare. Durante quella scivolata il muscolo è andato in difesa ma con la fisioterapia si è sistemato. Partiamo in queste ore per Parigi e cominceremo subito ad allenarci regolarmente. È normale che ci siano tante aspettative su di lui. Tutti vorrebbero sempre risultati importanti. Ma siamo nel mezzo di un processo e Jannik è tranquillo, lavora, non si fa travolgere dai sentito dire e cerchiamo di essere tutti molto sereni. Questo non significa che ...

Advertising

napolista : Vagnozzi: «Alcaraz è esploso all’improvviso, bisogna vedere come andrà, Sinner ha 20 anni e può crescere» Alla Gaz… - AlePassanti : RT @OA_Sport: Tennis: le parole di Simone Vagnozzi sul percorso di Jannik Sinner - OA_Sport : Tennis: le parole di Simone Vagnozzi sul percorso di Jannik Sinner - jeanpauldl1998 : @VolCasciavit @loocaferree @ilGazza98 Secondo me prima di fargli un lavoro fisico 'pesante' (modello Alcaraz) vogli… - stemusto : @Eurosport_IT Poi danno la colpa ai tifosi che fanno i confronti tra giocatori. Vagnozzi pensi a Sinner e non ad Al… -