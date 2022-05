Uomini e Donne, la scelta di Veronica Rimondi: colpo di scena per la tronista (Di martedì 17 maggio 2022) Anche se è iniziato molto dopo rispetto ai troni di Matteo Ranieri (che ha scelto dopo appena due mesi) e di Luca Salatino, il trono di Veronica Rimondi sta appassionando i telespettatori di Uomini e Donne soprattutto per la rivalità sempre più accesa tra i due corteggiatori rimasti, Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Tra loro due a breve avverrà la scelta che stando ai rumors potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena in grado di sorprendere – in positivo – il pubblico. Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino In queste ore si rincorrono le anticipazioni riguardanti l'imminente scelta del ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 17 maggio 2022) Anche se è iniziato molto dopo rispetto ai troni di Matteo Ranieri (che ha scelto dopo appena due mesi) e di Luca Salatino, il trono dista appassionando i telespettatori disoprattutto per la rivalità sempre più accesa tra i due corteggiatori rimasti, Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Tra loro due a breve avverrà lache stando ai rumors potrebbe essere un vero e propriodiin grado di sorprendere – in positivo – il pubblico., ladi Luca Salatino In queste ore si rincorrono le anticipazioni riguardanti l'imminentedel ...

chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Radio3tweet : Sono uomini e donne senza diritti, che mandano avanti gran parte della nostra economia. Dai braccianti nei campi ai… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - boia_er : RT @Massimi06250625: PER NON DIMENTICARE - MAROCCHINATE: GLI AFRICANI PORTATI IN ITALIA DAGLI ALLEATI STUPRARONO 60MILA DONNE, BAMBINI E UO… - SecolodItalia1 : Marocchinate, domani la giornata in memoria delle vittime: bambini, donne e uomini stuprati dai Goumiers… -