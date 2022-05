Ultime Notizie – Libia, a Tripoli governo Bashagha: scontri nella capitale (Di martedì 17 maggio 2022) scontri a Tripoli, dove è arrivato il premier eletto dal parlamento di Tobruk, Fathi Bashagha, mentre il primo ministro del governo di unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah continua a rifiutare di dimettersi. In una nota diffusa dal servizio stampa si annuncia “l’arrivo del premier del governo libico, Fathi Bashagha, accompagnato da alcuni ministri, a Tripoli per iniziare il suo lavoro”. Ma poco dopo il suo ingresso nella capitale sono scoppiati scontri tra i gruppi armati rivali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022), dove è arrivato il premier eletto dal parlamento di Tobruk, Fathi, mentre il primo ministro deldi unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah continua a rifiutare di dimettersi. In una nota diffusa dal servizio stampa si annuncia “l’arrivo del premier dellibico, Fathi, accompagnato da alcuni ministri, aper iniziare il suo lavoro”. Ma poco dopo il suo ingressosono scoppiatitra i gruppi armati rivali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

