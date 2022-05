Spagna, primo via libera alla legge sui diritti sessuali. Dai congedi mestruali all’educazione sessuale obbligatoria: le misure (Di martedì 17 maggio 2022) primo via libera dal Consiglio dei ministri in Spagna al progetto di legge sui diritti “sessuali e riproduttivi” delle donne che include congedi per mestruazioni “dolorose” e “invalidanti” coperti dallo Stato. Dopo giorni di dibattito, la conferma ufficiale è arrivata in conferenza stampa dalla ministra delle Pari Opportunità, Irene Montero. “È finito il tempo di andare a lavoro imbottite di pillole e dover nascondere che nei giorni del ciclo patiamo un dolore che ci impedisce di lavorare”, ha detto. “Siamo il primo Paese d’Europa a regolamentare permessi speciali temporanei per mestruazioni dolorose pagati interamente dallo Stato”, ha aggiunto, “la condizione (per accedervi) è che, legato questo ciclo doloroso, esista un dolore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)viadal Consiglio dei ministri inal progetto disuie riproduttivi” delle donne che includeper mestruazioni “dolorose” e “invalidanti” coperti dallo Stato. Dopo giorni di dibattito, la conferma ufficiale è arrivata in conferenza stampa dministra delle Pari Opportunità, Irene Montero. “È finito il tempo di andare a lavoro imbottite di pillole e dover nascondere che nei giorni del ciclo patiamo un dolore che ci impedisce di lavorare”, ha detto. “Siamo ilPaese d’Europa a regolamentare permessi speciali temporanei per mestruazioni dolorose pagati interamente dallo Stato”, ha aggiunto, “la condizione (per accedervi) è che, legato questo ciclo doloroso, esista un dolore ...

trash_italiano : io durante il mio primo viaggio in Spagna: - petergomezblog : Spagna, in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale: tre giorni al mese. Primo Paese in Occidente… - francescopalad : RT @trash_italiano: io durante il mio primo viaggio in Spagna: - GiadaOrls : RT @trash_italiano: io durante il mio primo viaggio in Spagna: - Wisteria0303 : RT @trash_italiano: io durante il mio primo viaggio in Spagna: -