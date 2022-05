Persico vince la gara d’appalto per costruire i super yatch da regata Infiniti 52

(Di martedì 17 maggio 2022) Nembro. La futura costruzione degli yacht da52 al di fuori degli Stati Uniti sarà affidata allaMarine di Nembro, azienda vincitrice dellaL’52, interamente in fibra di carbonio, è l’ultimo modello della gammache comprende modelli di 36 piedi, 46 piedi e 105 piedi. “Siamo lieti di collaborare conper la prossima generazione di52 – ha dichiarato Gordon Kay, fondatore diYachts-. Non vediamo l’ora di vedere il primo all’inizio del 2023?. “Siamo estremamente entusiasti di collaborare a questo prestigioso progetto – ha aggiunto Marcello, presidente diMarine-. L’...

