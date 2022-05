Per avere un futuro la Tv torna al passato. Con lo streaming… veloce (Di martedì 17 maggio 2022) Avanti tutta verso un nuovo servizio di streaming che ritorna al passato The Times, pagina 40, di Jones Callum. I titoli di coda della guerra dello streaming stanno scorrendo? Si potrebbe pensare di sì, se si guardano le sorti di alcuni dei maggiori operatori – Netflix, il pioniere del settore, è in declino; Disney+, il suo principale sfidante, sta lottando per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di espansione; e CNN+, la più recente piattaforma dai grandi patrimoni, è stata accantonata poche settimane dopo il suo lancio – ma in un angolo del mercato, gli operatori affermano di godere di una “crescita a picco”. Sembra anche che stiano ribaltando la saggezza convenzionale. In contrasto con un futuro televisivo dominato dalla visione on demand, basata su abbonamenti e senza interruzioni pubblicitarie, alcuni dei più grandi nomi dei ... Leggi su tvzoom (Di martedì 17 maggio 2022) Avanti tutta verso un nuovo servizio di streaming che rialThe Times, pagina 40, di Jones Callum. I titoli di coda della guerra dello streaming stanno scorrendo? Si potrebbe pensare di sì, se si guardano le sorti di alcuni dei maggiori operatori – Netflix, il pioniere del settore, è in declino; Disney+, il suo principale sfidante, sta lottando per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di espansione; e CNN+, la più recente piattaforma dai grandi patrimoni, è stata accantonata poche settimane dopo il suo lancio – ma in un angolo del mercato, gli operatori affermano di godere di una “crescita a picco”. Sembra anche che stiano ribaltando la saggezza convenzionale. In contrasto con untelevisivo dominato dalla visione on demand, basata su abbonamenti e senza interruzioni pubblicitarie, alcuni dei più grandi nomi dei ...

