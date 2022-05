Monza | Stroppa | «Ho fatico a recuperare le energie in vista dei playoff…»

(Di martedì 17 maggio 2022) L’allenatore delha parlato in conferenza stampa indella partita contro il Brescia Giovanni, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del playoff promozione contro il Brescia. DELUSIONE PROMOZIONE – «I particolari fanno la differenza. Cambiava qualcosa, ma la partita è andata ormai. Ho fatto fatica aleindi questi playoff, ma siamo qui più determinati di prima. Non è una frase fatta. Dobbiamo e vogliamole forze. Stiamo molto meglio rispetto a Perugia. Il mancato saluto ai tifosi? I miei erano svuotati, non è stata una mancanza di rispetto. La nostra gente meritava una soddisfazione. A Perugia mi è sembrato di giocare in casa. Il ...

mentre si è fermato al 26% il blitz della squadra di. Quattro gli Under consecutivi ... con l'1 - 1 a 6,50 e l'1 - 0 a 7,45; per lo stesso punteggio a favore delsi sale invece a 10 volte ...In vista della sfida di playoff di Serie B tra Brescia-Monza, il tecnico Stroppa ha diramato la lista dei convocati, in cui è assente Ramirez ...Brescia-Monza è una semifinale playoff di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.