Mobilitazione a Teheran contro l’arresto di due registe

Advertising

Firouzeh Khosrovani ha studiato all'accademia di Belle arti di Brera, a Milano, e conseguito un diploma di giornalismo a. Nei suoi documentari ha esplorato l'immagine delle donne tra il ...Ahmadreza Djalali: fissata la data per l'impiccagione Il Consiglio regionale e il Comitato Diritti Umani e Civili si mobilitano per dire no all'esecuzione di Ahmadreza Djalali aDa diversi giorni gruppi di persone che lavorano nel settore del cinema iraniano si riuniscono all’ingresso di Evin, la prigione centrale di Tehran. Fanno dei turni, il presidio è continuo: chiedono ...davanti al Municipio di Novara al sit-in di Amnesty international per protestare ancora una volta contro la sentenza di morte che le autorità di Teheran hanno pronunciato nei confronti di Ahmadreza ...