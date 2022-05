Lamborghini - In arrivo un prototipo Lmdh per la 24 Ore di Le Mans (Di martedì 17 maggio 2022) La Lamborghini correrà alla 24 Ore di Le Mans (e in molte altre endurance) nella massima categoria con un prototipo ibrido Lmdh. Un sogno che si realizza per gli uomini del Toro, che da anni stavano attendendo questo momento. Lo sviluppo della vettura è già iniziato e il debutto nel Fia World Endurance Championship e nell'Imsa WeatherTech Sports Car Championship è fissato per il 2024. Una scelta, quella della Lamborghini, resa possibile da molteplici fattori. Il primo è quello regolamentare: con la nuova categoria Hypercar pensata per l'endurance è infatti possibile correre sia il Wec sia l'Imsa, ampliando così il numero di gare a cui si può partecipare e riducendo di conseguenza i costi. Il secondo è la decisione dell'Audi di entrare in Formula 1, il che potrebbe aver sbloccato il disco verde al ... Leggi su quattroruote (Di martedì 17 maggio 2022) Lacorrerà alla 24 Ore di Le(e in molte altre endurance) nella massima categoria con unibrido. Un sogno che si realizza per gli uomini del Toro, che da anni stavano attendendo questo momento. Lo sviluppo della vettura è già iniziato e il debutto nel Fia World Endurance Championship e nell'Imsa WeatherTech Sports Car Championship è fissato per il 2024. Una scelta, quella della, resa possibile da molteplici fattori. Il primo è quello regolamentare: con la nuova categoria Hypercar pensata per l'endurance è infatti possibile correre sia il Wec sia l'Imsa, ampliando così il numero di gare a cui si può partecipare e riducendo di conseguenza i costi. Il secondo è la decisione dell'Audi di entrare in Formula 1, il che potrebbe aver sbloccato il disco verde al ...

