Jake Daniels, il calciatore inglese fa coming out: la reazione dei compagni di squadra (Di martedì 17 maggio 2022) Evento epocale nel calcio inglese (e non solo), perché ieri Jake Daniels ha fatto coming out. Lui ha solo 17 anni ed attualmente l'unico calciatore professionista in attività in UK ad essersi dichiarato gay. L'attaccante del Blackpool ha parlato con i familiari, gli amici e i compagni di squadra e questa settimana ha deciso di dichiararsi pubblicamente. In un'intervista rilasciata a Sky News, Jake Daniels ha raccontato del suo coming out e di quanto abbia sofferto prima di liberarsi (anche per questo è importante educare i bambini fin da piccoli ad ogni tipo di diversità). Speriamo che questo sia il primo di tanti e che molti altri calciatori si liberino ed escano allo scoperto.

