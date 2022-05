Isola dei Famosi, Roger Balduino assente in puntata: cos’è successo (Di martedì 17 maggio 2022) al naufrago e perché non era presente durante la diretta di ieri, lunedì 16 maggio 2022. Una puntata ricchissima, quella dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri, lunedì 16 maggio, su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, dall’ingresso di quattro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 17 maggio 2022) al naufrago e perché non era presente durante la diretta di ieri, lunedì 16 maggio 2022. Unaricchissima, quella dell’deiandata in onda ieri, lunedì 16 maggio, su Canale 5. Unain cui è accaduto davvero di tutto, dall’ingresso di quattro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

saziato_ : @divanomat @Priolo9Giuseppe Se non sbaglio da contratto la Mediaset ha ancora un'altra edizione da fare dell'isola… - VanityFairIt : La puntata del reality show trasmessa il 16 maggio vede la lite tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni, ma anche la… - Silvana26499906 : RT @Bianconera1897: Come descrivere in un meme #isola dei famosi quest'anno per tutti coloro che sono fan di gente non Raccomandata! https… - Susanna05662273 : RT @TV_Italiana: Mentre a L'#Isola dei Famosi crolla tutto (conduttrice compresa), a fare la voce grossa ieri - 16 maggio 2022 - è il film… - _GEIMS_ : 'Il naufrago che deve abbandonare l'isola dei famosi e deve tornare in Italia è: Clemente russo' Boato in studio… -