Isola dei Famosi, chi è andato in nomination nella puntata del 16 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) I nominati de L’Isola dei Famosi Stasera a L’Isola dei Famosi sono state nuovamente mischiare le carte tra eliminazioni, nuovi ingressi e nomination. A lasciare la Palapa e raggiungere l’altra Isola è stato Blind, eliminato della puntata è stato Clemente mentre invece sono tornati in gioco Marco ed Estefania, a cui è stata data una L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 17 maggio 2022) I nominati de L’deiStasera a L’deisono state nuovamente mischiare le carte tra eliminazioni, nuovi ingressi e. A lasciare la Palapa e raggiungere l’altraè stato Blind, eliminato dellaè stato Clemente mentre invece sono tornati in gioco Marco ed Estefania, a cui è stata data una L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zaiapresidente : ?? Stanotte dei vandali hanno imbrattato la basilica del Santissimo Redentore sull’isola della Giudecca a Venezia co… - pascaziomarco : RT @see_lallero: Non è rigore: la caduta di Ilary. Dall'#isola dei Famosi 16 del 16 maggio 2022 su Canale 5. - lucimicia2 : RT @MenoTele: Anni fa Mercedesz dimostrò di essere una ragazza decisa, umile e piena di contenuti. In questi anni si è fatta inghiottire da… - 84Tex : #Isola Che bello! Una nuova ISOLA rinnovata senza più i capoccia di quelle serpi dei Tiburón! Sono periti tutti a p… - see_lallero : Non è rigore: la caduta di Ilary. Dall'#isola dei Famosi 16 del 16 maggio 2022 su Canale 5. -