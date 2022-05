Guerra in Ucraina, una colonna di mezzi russi distrutti vicino a Kharkiv: le immagini delle forze armate di Kiev – Video (Di martedì 17 maggio 2022) Una colonna di mezzi russi che sono stati distrutti dalle truppe e dai soldati ucraini vicino a Kharkiv, in Ucraina, sul confine con la russia dove sono stati respinti i militari russi. Le immagini mostrano tutti i veicoli bruciati e fatti a pezzi lungo la strada. Fonte: forze armate ucraine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Unadiche sono statidalle truppe e dai soldati ucraini, in, sul confine con laa dove sono stati respinti i militari. Lemostrano tutti i veicoli bruciati e fatti a pezzi lungo la strada. Fonte:ucraine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

