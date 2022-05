Firenze, multa da mille euro a un bar per un decaffeinato. Il titolare: “Proviene da una piantagione messicana” (Di martedì 17 maggio 2022) La caffetteria Ditta Artigianale a Firenze – a due passi dalla Chiesa di Sant’Ambrogio – ha ricevuto una multa da mille euro in seguito a una segnalazione di un cliente, indispettito per il costo di un decaffeinato – pagato due euro – a tal punto da chiamare la polizia municipale. Il prezzo non era esposto al bancone, ma solo presente nel menù digitale con il Qrcode, e per questo motivo il locale è stato sanzionato. I fatti – L’episodio è stato denunciato su Facebook dallo stesso titolare, Francesco Sanapo, più volte campione italiano di caffetteria. In un video, ha precisato che il decaffeinato in questione Proviene da una piccola piantagione del Chiapas ed era stato preparato secondo i metodi di estrazione di Ditta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La caffetteria Ditta Artigianale a– a due passi dalla Chiesa di Sant’Ambrogio – ha ricevuto unadain seguito a una segnalazione di un cliente, indispettito per il costo di un– pagato due– a tal punto da chiamare la polizia municipale. Il prezzo non era esposto al bancone, ma solo presente nel menù digitale con il Qrcode, e per questo motivo il locale è stato sanzionato. I fatti – L’episodio è stato denunciato su Facebook dallo stesso, Francesco Sanapo, più volte campione italiano di caffetteria. In un video, ha precisato che ilin questioneda una piccoladel Chiapas ed era stato preparato secondo i metodi di estrazione di Ditta ...

