Eric Young torna alla ribalta (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo Under Siege, prosegue ad Impact la Road to Slammiversary, uno dei 4 eventi più importanti targati Impact, che si svolgerà a luglio. Mancano 2 mesi eppure c'è già qualche match annunciato. Uno di questi è quello per l'Impact World Title, in cui Josh Alexander difenderà il titolo contro Eric Young. I Violent By Design hanno perso recentemente le loro cinture ma non mi aspettavo che il loro capo voltasse pagina così velocemente, pensando a qualcosa di più importante. Ha vinto il Gauntlet for the Gold in una sorta di Battle Royal a 20 uomini in cui i nomi di una certa importanza erano diversi, e invece ha vinto proprio lui. Eric Young è da molto tempo che non combatte più match così importanti. Il 24 ottobre 2020 perse l'Impact World Title a Bound For Glory contro Rich Swann. Da quel momento poi si è ...

