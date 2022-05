Eni apre i conti K su Gazprom Bank: “Uno in euro e uno in rubli” (Di martedì 17 maggio 2022) Eni, il colosso italiano del gas e degli idrocarburi, rende noto di aver avviato le procedure per l’apertura di due conti correnti presso Gazprom Bank. Obiettivo: poter effettuare pagamenti delle forniture energetiche russe in rubli e non soltanto in euro. “In vista delle imminenti scadenze di pagamento per i prossimi giorni – si spiega in un comunicato – Eni ha avviato in via cautelativa le procedure relative all’apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K“. Si tratta di depositi “uno in euro e uno in rubli, indicati da Gazprom Export“. Ma questo avviene “secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 17 maggio 2022) Eni, il colosso italiano del gas e degli idrocarburi, rende noto di aver avviato le procedure per l’apertura di duecorrenti presso. Obiettivo: poter effettuare pagamenti delle forniture energetiche russe ine non soltanto in. “In vista delle imminenti scadenze di pagamento per i prossimi giorni – si spiega in un comunicato – Eni ha avviato in via cautelativa le procedure relative all’apertura pressodei duecorrenti denominati K“. Si tratta di depositi “uno ine uno in, indicati daExport“. Ma questo avviene “secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del ...

Advertising

Corriere : Gas russo, l’Eni apre i conti correnti «K» (in euro e rubli) per i pagamenti a Mosca - StefanoFeltri : ????????L’Eni ha avviato le procedure per aprire il conto in rubli presso Gazprombank - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Eni apre 2 conti correnti in Gazprom Bank, uno sarà in rubli - zazoomblog : Gas Eni apre due conti in Russia: «Pagheremo in euro entro 48 ore la conversione in rubli» - #conti #Russia: #«Pag… - BegalliSabrina : RT @ImolaOggi: Eni apre 2 conti correnti in Gazprom Bank, uno sarà in rubli -