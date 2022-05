Elon Musk fa marcia indietro su Twitter? (Di martedì 17 maggio 2022) Elon Musk ha cambiato idea su Twitter? L’andamento delle azioni di Tesla porebbe aver contribuito insieme alle tante problematiche che affliggono il social media dell’uccellino cinguettante: troppi account bot e monetizzazione estremamente scarsa. Senza dimenticare che gli investitori che hanno dato disponibilità a supportare l’acquisizione non raggiungono la somma richiesta dal consiglio di amministrazione di Twitter. Qualcuno, infatti, ipotizza che le lamentele di Musk siano un tentativo di far calare il prezzo richiesto di 44 miliardi di dollari. Che fino ha fatto l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk? Elon Musk ribatte sui troppi bot di Twitter Musk avrebbe ricevuto ... Leggi su pantareinews (Di martedì 17 maggio 2022)ha cambiato idea su? L’andamento delle azioni di Tesla porebbe aver contribuito insieme alle tante problematiche che affliggono il social media dell’uccellino cinguettante: troppi account bot e monetizzazione estremamente scarsa. Senza dimenticare che gli investitori che hanno dato disponibilità a supportare l’acquisizione non raggiungono la somma richiesta dal consiglio di amministrazione di. Qualcuno, infatti, ipotizza che le lamentele disiano un tentativo di far calare il prezzo richiesto di 44 miliardi di dollari. Che fino ha fatto l’acquisizione dida parte diribatte sui troppi bot diavrebbe ricevuto ...

Agenzia_Ansa : Elon Musk, il Ceo di Twitter deve provare che i profili fake sono sotto il 5% #ANSA - matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - AngeloCiocca : Elon #Musk: “Stupida la decisione di escludere #Trump dalla piattaforma, con me tornerà”. Qualcosa sta cambiando... - Mario84583849 : Elon Musk: troppi bot su Twitter, deve rendere pubblico il suo algoritmo - scenarieconomic : ELON MUSK: troppi fake in Twitter, non acquisto senza dati certi sugli utenti -