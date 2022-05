Costellazione di abiti in passerella con la sfilata di Gucci in Puglia

(Di martedì 17 maggio 2022) Dopo gli show itineranti di Chanel, a Montecarlo, e Louis Vuitton, a San Diego, ieri sera è andata in scena l’attesadi, dedicata alla stagione Resort 2023, nel cuore della, nella suggestiva cornice di Castel del Monte. Un’ambientazione medievale, unica nel suo genere, ha fatto da sfondo ad una collezione stratificata e complessa, ricca di riferimenti e citazioni, ma con momenti molto Instagram-friendly. Leggi anche › Valentino a Roma, Dior a Siviglia,in: le città scelte dalle maison per le prossime sfilate Le ispirazioni dietro ladiNulla è stato lasciato al caso, né nella scelta della location, né nella data ...

o messaggi Una collezione di citazioni Cosmogonie, stelle, luna piena, il castello costruito ...immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'adesso in una'. ...... che cercava di guidarlo tra le porcellane più squisite, glipiù sfarzosi, i tessuti più ... ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'ora in una", ha ...