"Come va" è il nuovo singolo dei Bastian Contrario (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo il primo disco prodotto da Gianni Maroccolo e pubblicato da Ala Bianca records, e dopo una lunga serie di concerti in tutta Italia compreso il concertone del 1 Maggio a Roma; i Bastian Contrario tornano con un primo singolo, Come va, forti della ricerca di quelle emozioni che si possono trovare solo ai margini di una vita in provincia. Un omaggio ai suoni italiani anni 80 tra ironia e amarcord. duo formato dai polistrumentisti e producer Fausto Tarantino e Salvatore Prezioso. Nel brano, pubblicato per la label FreakHouse records, c'è tutta l'emozione del vivere in periferia, dove tutto scorre troppo lentamente, e spesso male, ma con tanta poesia.Questo video-singolo introduce a prossime release che porteranno il duo a calcare nuovamente i palchi che è loro dimensione naturale.

