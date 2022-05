Batista | “Vorrei vedere CM Punk nel Judgment Day!”

(Di martedì 17 maggio 2022) La nuova stable in casa WWE, il “Day”, si sta facendo sempre piu’ strada all’interno delle gerarchie della federazione. Il “capo” ed Hall of Famer Edge sta reclutando sempre piu’ persone all’interno della sua fazione. Per il momento ne fanno parte Priest e Ripley. Lo stesso Edge ha invogliato chiunque ne foglia far parte ad unirsi alla stable., ex campione pluridecorato in quel di Stamford, ha voluto suggerire un nome al quanto suggestivo. What if…ha infatti commentato il post ufficiale di Instagram della WWE con questa frase: “Ve lo dico in breve…CMunirsi a loro!”.

