Attacchi hacker russi, l’Agenzia per la cybersicurezza: «Troppo difficile riuscire a reagire. Vanno migliorate le difese» (Di martedì 17 maggio 2022) «Un attacco a cui è molto difficile poter reagire». Così il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni commenta la guerra informatica che sta colpendo l’Italia da diverse ore durante l’audizione alla Commissione Affari costituzionali. «Si è visto quello che è successo al sito della Polizia di ieri, ma anche a quello dell’Istituto Superiore di Sanità e al sito del Senato», ha continuato Baldoni, «sono Attacchi complicati a cui è difficile reagire, quello che possiamo fare ovviamente è migliorare le difese». Durante l’Eurovision Song Contest la Polizia Postale aveva già fatto sapere di un attacco hacker sventato, facendo ricadere le accuse del tentativo di sabotaggio sul collettivo Killnet. Poche ore dopo, il ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) «Un attacco a cui è moltopoter». Così il direttore delper lanazionale Roberto Baldoni commenta la guerra informatica che sta colpendo l’Italia da diverse ore durante l’audizione alla Commissione Affari costituzionali. «Si è visto quello che è successo al sito della Polizia di ieri, ma anche a quello dell’Istituto Superiore di Sanità e al sito del Senato», ha continuato Baldoni, «sonocomplicati a cui è, quello che possiamo fare ovviamente è migliorare le». Durante l’Eurovision Song Contest la Polizia Postale aveva già fatto sapere di un attaccosventato, facendo ricadere le accuse del tentativo di sabotaggio sul collettivo Killnet. Poche ore dopo, il ...

Advertising

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - poliziadistato : Sventati attacchi informatici da #PoliziadiStato a @Eurovision Gli hacker hanno provato a infiltrarsi ma l’attivazi… - SLN_Magazine : Esperto cyber Razzante: 'Dopo attacchi hacker a istituzioni serve coordinamento Ue e Nato'. Leggi l'articolo clicca… - MoltoBenone : Se è vero e non lo so se lo sia o meno ma SI TEMONO ATTACCHI HACKER RUSSI da quale parte di culo ci stavano prenden… - StartComNews : Cybersecurity, prorogato al 2025 il framework contro gli attacchi hacker -