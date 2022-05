Ascolti TV 16 maggio 2022 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di martedì 17 maggio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, martedì 16? Sui canali Rai,, sono andati in onda A muso duro (Rai 1), Made in Sud (Rai 2), Report (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con L’isola dei Famosi (Canale 5), Fast & Furious 6 (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv diCuriosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto glitv per la ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV Domenica 15 maggio 2022. Amici chiude al 28.6% con 4.3 mln. Solo il 7% per il docufilm su Sanremo -… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, Amici 28.6%, Docufilm Sanremo 7% - andreastoolbox : Ascolti del 15 maggio: 28,6% di share per la finale di 'Amici' | TV Sorrisi e Canzoni - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 15 maggio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio -

L'Isola dei Famosi ha ormai spiccato il volo per quanto riguarda gli. Il reality, infatti, ... Ilary, nella puntata di venerdì 13, ha dato una notizia bomba: stanno per arrivare quattro ...Nel gennaio del 2021 esce "Vertigini", il suo primo singolo, e seguono i singoli "24 Marzo", "Aznalubma", "Souvenir" e "Cosmogonia", brani che raggiungono 750.000complessivi. Il 13...Trasformazioni incredibili su Real Time con la presenza del coiffeur ‘artista’ Alessandro Maritato Un esordio in grande stile, quello della trasmissione “Trasformazioni incredibili”, condotta da Enzo ...L’impressione positiva a Palazzo Chigi dopo l’incontro: il sostegno leale della Lega non è in discussione. Il leader all’uscita: l’embargo sull’energia fa più male a noi ...