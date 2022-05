Wta Rabat 2022: tutto facile per Trevisan, avanza anche Bronzetti (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel primo turno del torneo Wta di Rabat 2022 le due azzurre presenti nel tabellone principale esordiscono con una vittoria, qualificandosi così al round successivo. Martina Trevisan, senza faticare troppo, si sbarazza in due set 6-0 6-4 della cinese Xiaodi You che, dopo un primo parziale completamente dominato dall’azzurra, accenna una reazione nel secondo. Questa, però, non è sufficiente per mettere in difficoltà Trevisan, che ora se la dovrà vedere contro la numero uno del seeding Garbine Muguruza. Qualche brivido in più, invece, per Lucia Bronzetti che elimina la russa Anna Kalinskaya in tre set mediante il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-3. Dopo un primo parziale conquistato in scioltezza, l’azzurra subisce il ritorno della rivale che riesce a rimettere tutto in equilibrio ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel primo turno del torneo Wta dile due azzurre presenti nel tabellone principale esordiscono con una vittoria, qualificandosi così al round successivo. Martina, senza faticare troppo, si sbarazza in due set 6-0 6-4 della cinese Xiaodi You che, dopo un primo parziale completamente dominato dall’azzurra, accenna una reazione nel secondo. Questa, però, non è sufficiente per mettere in difficoltà, che ora se la dovrà vedere contro la numero uno del seeding Garbine Muguruza. Qualche brivido in più, invece, per Luciache elimina la russa Anna Kalinskaya in tre set mediante il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-3. Dopo un primo parziale conquistato in scioltezza, l’azzurra subisce il ritorno della rivale che riesce a rimetterein equilibrio ...

