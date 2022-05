VIDEO Juventus, tutti pazzi per Pogba: se arriva il francese addio Jorginho (Di lunedì 16 maggio 2022) L'eventuale ritorno in bianconero di Pogba allontanerebbe Jorginho dalla possibilità di vestire la maglia della Juventus Leggi su mediagol (Di lunedì 16 maggio 2022) L'eventuale ritorno in bianconero diallontanerebbedalla possibilità di vestire la maglia della

Advertising

CBSSportsGolazo : A Juventus icon. Giorgio Chiellini left to a standing ovation. ?? ?? - ssporttr : Juventus'ta bir devrin sonu: Giorgio Chiellini! ?? @emregurkaynak @dorukeskin #JuventusLazio #SerieA - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa del Mister. Report fra poco come sempre su - Hassaan_Shehu : RT @CBSSportsGolazo: A Juventus icon. Giorgio Chiellini left to a standing ovation. ?? ?? - JMar_lewis : RT @CBSSportsGolazo: A Juventus icon. Giorgio Chiellini left to a standing ovation. ?? ?? -