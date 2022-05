Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022)DEL 16 MAGGIO2020CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERXORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA POMEZIA NORD E CASTELNO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A GENZANO TRA VIA ANGELO RESTA E PIAZZA MAZZINI NELLE DUE DIREZIONI A PAVONA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA TRIESTE E VIA TORINO DIREZIONE REGIONALE NETTUNENSE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA COSNOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A MONTEROTONDO, PER INCENDIO IN UNA FABBRICA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA LEONARDO DA VINCI ...