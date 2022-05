Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2022 ore 08:15 (Di lunedì 16 maggio 2022) Viabilità DEL 16 MAGGIO 2022 08.05 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA E TRA CASAL DEL MARMO E CASAL LUMBROSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CI SPOSTIMAO SU VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SONO IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO ORA LE CONSOLARI SU VIA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI PROCEDE A ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022)DEL 16 MAGGIO08.05 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA E TRA CASAL DEL MARMO E CASAL LUMBROSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CI SPOSTIMAO SU VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E CASTELNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SONO IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO ORA LE CONSOLARI SU VIA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI PROCEDE A ...

