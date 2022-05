Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 14:10 (Di lunedì 16 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio l’ingresso di Svezia e Finlandia nella nato in errore con conseguenze di vasta portata dice il viceministro degli Esteri Russo serghei rybakova dopo che la Finlandia ha chiesto ufficialmente di aderire l’alleanza tratti che la mamma non devi farti illusioni sul fatto che la Russia possa sopportare questa cosa per la Premiere Marin La minaccia nucleare molto serie del finché non può più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli domani dovrebbe essere il turno della Svezia oggi al via le esercitazioni nato in Estonia con i soldati di 10 paesi tra cui Svezia e Finlandia Stati Uniti Gran Bretagna oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli esteri europei resta il noto sono in bar va il petrolio il debito pubblico italiano sale a marzo a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio l’ingresso di Svezia e Finlandia nella nato in errore con conseguenze di vasta portata dice il viceministro degli Esteri Russo serghei rybakova dopo che la Finlandia ha chiesto ufficialmente di aderire l’alleanza tratti che la mamma non devi farti illusioni sul fatto che la Russia possa sopportare questa cosa per la Premiere Marin La minaccia nucleare molto serie del finché non può più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli domani dovrebbe essere il turno della Svezia oggi al via le esercitazioni nato in Estonia con i soldati di 10 paesi tra cui Svezia e Finlandia Stati Uniti Gran Bretagna oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli esteri europei resta il noto sono in bar va il petrolio il debito pubblico italiano sale a marzo a ...

