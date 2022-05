Superbike | GP Estoril 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario 20-22 maggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo quasi un mese di stop, riparte il prossimo weekend sulla pista diil Mondialecon il terzo round della stagione. Tutti in Portogallo dunque da venerdì 20 a domenica 22per un fine settimana che si preannuncia incandescente sotto diversi punti di vista, a partire da quello della sfida a tre per il titolo iridato. L’incidente ed il doppio ritiro di Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu in gara-2 ad Assen ha consentito ad Alvaro Bautista di piazzare il primo allungo in testa alla classifica generale. Lo spagnolo della Ducati è leader del campionato con un vantaggio di 18 punti sul nord irlandese della Kawasaki e di 45 sul turco della Yamaha e campione del mondo in carica. Il weekend dellaadverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ...