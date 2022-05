Ranking WTA 16 maggio 2022 | sale ancora Camila Giorgi | giù Paolini | Bronzetti e Trevisan

Advertising

robertopontillo : Iga #Swiatek è la prima finalista degli @InteBNLdItalia. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sup… - rtl1025 : ?? Iga #Swiatek è la prima finalista degli @InteBNLdItalia. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, s… - SportRepubblica : Stampa britannica, Wimbledon senza punti per il ranking: in arrivo l'annuncio di Atp e Wta - rompi_balle : @darksa0irse I principi su cui si fondano atp e wta prevedono che sia esclusivamente il ranking a 'discriminare' ch… - berthayoko : Camila Giorgi è una tennista italiana. Vincitrice della Rogers Cup 2021, è stata la seconda e ultima italiana di se… -

Iga Swiatek si conferma la regina del1000 di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico la polacca (n.1 al mondo) dimostra ancora una ...nettissimo 6 - 2 6 - 2 la tunisina Ons Jabeur (n.7 del)...Negli eventi '1000' di Indian Wells e Miami, l'ex nimero tre delè apparsa in difficoltà sotto tutti i punti di vista e ha rimediato due brutte sconfitte all'esordio. Il peso dell'...Non voglio pressione, credo che farò come ho fatto qui, giocherò match dopo match e farò così in tutto i prossimi tornei La campionessa polacca conquista la… Leggi Per la polacca si tratta della 28^ v ...Quinto titolo stagionale per la tennista polacca, che stacca peraltro di 2000 punti la numero due Barbora Krejcikova. Swiatek si cava fuori dai guai dalla prima, e peraltro unica, situazione di diffic ...