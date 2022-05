Phoenix, Chris Paul: “Non mi ritiro, il prossimo anno torneremo qui” (Di lunedì 16 maggio 2022) I Phoenix Suns, tra i favoriti per la vittoria del titolo, sono caduti in gara-7 delle semifinali di Conference contro Dallas dicendo addio al grande sogno. E’ calato anche il rendimento di Chris Paul nelle ultime partite della serie; il 37enne ha spiegato, al termine del match, di non avere nessuna intenzione di smettere. “torneremo di nuovo qui il prossimo anno – ha detto in conferenza – non mi ritiro“. Paul ha un contratto con Phoenix fino alla stagione 2024-2025. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) ISuns, tra i favoriti per la vittoria del titolo, sono caduti in gara-7 delle semifinali di Conference contro Dallas dicendo addio al grande sogno. E’ calato anche il rendimento dinelle ultime partite della serie; il 37enne ha spiegato, al termine del match, di non avere nessuna intenzione di smettere. “di nuovo qui il– ha detto in conferenza – non mi“.ha un contratto confino alla stagione 2024-2025. SportFace.

