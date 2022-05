“Ora basta”. Unomattina in famiglia, tra Tiberio Timperi e Monica Setta succede tutto in diretta (Di lunedì 16 maggio 2022) Non scorre buon sangue tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Di questa cosa ne abbiamo già sufficientemente parlato in passato. Eppure la cosa si ripete, ciclicamente. L’ultimo episodio risale a domenica 15 maggio. I due, nello studio di Unomattina in famiglia, stanno commentando la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Ed è proprio qui che va in onda questo strano quanto curioso battibecco tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Come dicevamo, non è di certo la prima volta che i due conduttori si stuzzicano in questo modo che non piace ai telespettatori di Rai 1. Tiberio Timperi: età, altezza, peso e figlio. tutto sul conduttore Rai E in tanti, dopo l’ennesimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Non scorre buon sangue tra. Di questa cosa ne abbiamo già sufficientemente parlato in passato. Eppure la cosa si ripete, ciclicamente. L’ultimo episodio risale a domenica 15 maggio. I due, nello studio diin, stanno commentando la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Ed è proprio qui che va in onda questo strano quanto curioso battibecco tra. Come dicevamo, non è di certo la prima volta che i due conduttori si stuzzicano in questo modo che non piace ai telespettatori di Rai 1.: età, altezza, peso e figlio.sul conduttore Rai E in tanti, dopo l’ennesimo ...

