Nei prossimi 10 anni delle Fs 190 miliardi di investimenti (Di lunedì 16 maggio 2022) Prendere la rincorsa col Pnrr e poi procedere ad alta velocità fino al 2031. È questo l'obiettivo di Luigi Ferraris, che ha deciso di allargare l'orizzonte e disegnare il percorso del suo gruppo per il prossimo decennio. Periodo nel quale le Fs si candidano a diventare il motore del processo di modernizzazione e di sviluppo del Paese. Il piano illustrato ieri alla stampa dal manager e dalla presidente Nicoletta Giadrossi è ambizioso: 190 miliardi di investimenti, 40mila assunzioni, riassetto societario e persino energia autoprodotta fino al 40% del fabbisogno. Il progetto, denominato “un tempo nuovo” ruota intorno alla creazione di quattro poli: infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano, con la holding a svolgerà la funzione di indirizzo, coordinamento, controllo strategico e finanziario. Le quattro capogruppo (Rfi, Trenitalia, Mercitalia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Prendere la rincorsa col Pnrr e poi procedere ad alta velocità fino al 2031. È questo l'obiettivo di Luigi Ferraris, che ha deciso di allargare l'orizzonte e disegnare il percorso del suo gruppo per il prossimo decennio. Periodo nel quale le Fs si candidano a diventare il motore del processo di modernizzazione e di sviluppo del Paese. Il piano illustrato ieri alla stampa dal manager e dalla presidente Nicoletta Giadrossi è ambizioso: 190di, 40mila assunzioni, riassetto societario e persino energia autoprodotta fino al 40% del fabbisogno. Il progetto, denominato “un tempo nuovo” ruota intorno alla creazione di quattro poli: infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano, con la holding a svolgerà la funzione di indirizzo, coordinamento, controllo strategico e finanziario. Le quattro capogruppo (Rfi, Trenitalia, Mercitalia ...

