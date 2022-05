Max Verstappen critico con il GP Miami: “La pista è da migliorare” (Di lunedì 16 maggio 2022) Sempre sincero Max Verstappen nella sue esternazioni. Il pilota di Red Bull, vincitore dell’ultimo Gran Premio della Formula 1, si è espresso piuttosto negativamente sulla pista di Miami. Secondo l’asso olandese, che attualmente rincorre Charles Leclerc nella graduatoria dedicata ai piloti, la pista andrebbe perfezionata in diverse aree. Ecco cosa ha detto il campione del mondo in merito alle possibili migliorie del tracciato statunitense. Le parole di Max Verstappen di Red Bull “Penso che la pista possa essere perfezionata in alcune aree – ha affermato Max Verstappen, pilota campione del mondo di Red Bull – ad esempio, il settore 2 potrebbe essere più scorrevole e veloce per una vettura, con la chicane della curva 14 e 15 che, allo stato attuale, sembra troppo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Sempre sincero Maxnella sue esternazioni. Il pilota di Red Bull, vincitore dell’ultimo Gran Premio della Formula 1, si è espresso piuttosto negativamente sulladi. Secondo l’asso olandese, che attualmente rincorre Charles Leclerc nella graduatoria dedicata ai piloti, laandrebbe perfezionata in diverse aree. Ecco cosa ha detto il campione del mondo in merito alle possibili migliorie del tracciato statunitense. Le parole di Maxdi Red Bull “Penso che lapossa essere perfezionata in alcune aree – ha affermato Max, pilota campione del mondo di Red Bull – ad esempio, il settore 2 potrebbe essere più scorrevole e veloce per una vettura, con la chicane della curva 14 e 15 che, allo stato attuale, sembra troppo ...

