Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 15 maggio 2022 (video) (Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri, 15 maggio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, che aveva un vistoso cerotto sulla fronte (ecco il perché), ha ironizzato sull'”aria pesante” che si respira in Rai, visti i titoloni dei giornali degli ultimi giorni che riportavano i presunti problemi di flatulenza ed eruttazione di un giornalista. Poi è passata a parlare della Regina Elisabetta, che non ha tenuto il discorso annuale per problemi di salute. Al suo posto lo “stagista” Carlo, che a 73 anni è ancora in attesa di poter regnare. Lucianina ha poi parlato della notizia di un altro oligarca morto, questa volta perché si è recato da uno sciamano che gli avrebbe dato del veleno di rospo per rinforzare le ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri, 15è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, che aveva un vistoso cerotto sulla fronte (ecco il perché), ha ironizzato sull'”aria pesante” che si respira in Rai, visti i titoloni dei giornali degli ultimi giorni che riportavano i presunti problemi di flatulenza ed eruttazione di un giornalista. Poi è passata a parlare della Regina Elisabetta, che non ha tenuto il discorso annuale per problemi di salute. Al suo posto lo “stagista” Carlo, che a 73 anni è ancora in attesa di poter regnare. Lucianina ha poi parlato della notizia di un altro oligarca morto, questa volta perché si è recato da uno sciamano che gli avrebbe dato del veleno di rospo per rinforzare le ...

Advertising

neXtquotidiano : Luciana #Littizzetto e la letterina a #ElisabettaFranchi da “donna ampiamente sopra gli Anta” | VIDEO - zazoomblog : Che tempo che fa Luciana Littizzetto prende le difese della nota giornalista: “”Resisti non mollare…” - #tempo… - matilde69836724 : cosa ci fa Luciana Littizzetto ad amici #Amici21 - nickginetti : Luciana Littizzetto favolosissimaaa ?????????? #CTCF - carlodilonardo : Non fare i figli è un problema di Stato che non sostiene la genitorialità. Una donna ampiamente sopra gli anta, Luciana Littizzetto. #CTCF -