L’Inter Women chiude con una sconfitta: il Sassuolo vince 2 a 1 (Di lunedì 16 maggio 2022) sconfitta per L’Inter Women contro il Sassuolo Si chiude con una sconfitta la Serie A Femminile 21/22 per L’Inter Women di Rita Guarino: le nerazzurre si sono arresi al Sassuolo che si impone in casa per 2 a 1. Le nerazzurre chiudono la stagione a quota 38 punti, alle spalle proprio delle neroverdi, quarte. La squadra di casa fa la partita nelle fasi iniziali e al 17? va vicina al vantaggio con Clelland che sfiora il gol al volo da fuori. La risposta delL’Inter è immediata ma Lemey, numero 1 del Sassuolo, nega la gioia del gol con un belL’Intervento. Anche Bonetti si rende pericolosa, in un match che non si sblocca anche per la bravura di Durante. La numero 22 nerazzurra deve ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)percontro ilSicon unala Serie A Femminile 21/22 perdi Rita Guarino: le nerazzurre si sono arresi alche si impone in casa per 2 a 1. Le nerazzurre chiudono la stagione a quota 38 punti, alle spalle proprio delle neroverdi, quarte. La squadra di casa fa la partita nelle fasi iniziali e al 17? va vicina al vantaggio con Clelland che sfiora il gol al volo da fuori. La risposta delè immediata ma Lemey, numero 1 del, nega la gioia del gol con un belvento. Anche Bonetti si rende pericolosa, in un match che non si sblocca anche per la bravura di Durante. La numero 22 nerazzurra deve ...

Advertising

infoitsport : Ajara, il gol nel finale non basta: il Sassuolo batte l’Inter Women per 2-1 - internewsit : Ajara, il gol nel finale non basta: il Sassuolo batte l'Inter Women per 2-1 - - Inter_Women : ?? | CALCIO D'INIZIO ??? Si parte con l'ultima di campionato ?? ? Inizia #SassuoloInter Forza ragazze! ???? #ForzaInter #InterWomen - Fenopiu : @Ilariasigaudo Associa l'8 a @BrustiaMartina che ha il numero 8 nell' @Inter_Women e che in campo mette sempre grinta per 8. ???? - Fenopiu : Stendardo dedicato alla mia calciatrice preferita, la sceriffo del centrocampo, LA leonessa ??, colei che in campo h… -