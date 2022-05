Le prime elezioni in Libano dall'inizio della crisi. L'opposizione cresce ma gli equilibri restano in piedi (Di lunedì 16 maggio 2022) L'affluenza alle elezioni di domenica 15 maggio in Libano è stata molto scarsa, sotto il 50 per cento. E non sono mancati momenti di tensione. L'esercito era stato dispiegato su tutto il territorio nazionale proprio per prevenire e controllare eventuali violenze. Da fine marzo un gruppo di osservatori internazionali voluto dal min Interno libanese chiamato a supervisionare l'intero processo. Il caso del boicottaggio dei sunniti, che non avendo un candidato di riferimento, dopo che Saad Hariri a gennaio ha annunciato il suo ritiro dalla politica auto-esiliandosi negli Emirati arabi uniti, hanno deciso di installare piscine gonfiabili, fare musica e ballare. Emerge dallo spoglio che i candidati dell'opposizione fanno breccia nel sistema confessionale libanese, che pure si mantiene in ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) L'affluenza alledi domenica 15 maggio inè stata molto scarsa, sotto il 50 per cento. E non sono mancati momenti di tensione. L'esercito era stato dispiegato su tutto il territorio nazionale proprio per prevenire e controllare eventuali violenze. Da fine marzo un gruppo di osservatori internazionali voluto dal min Interno libanese chiamato a supervisionare l'intero processo. Il caso del boicottaggio dei sunniti, che non avendo un candidato di riferimento, dopo che Saad Hariri a gennaio ha annunciato il suo ritiroa politica auto-esiliandosi negli Emirati arabi uniti, hanno deciso di installare piscine gonfiabili, fare musica e ballare. Emergeo spoglio che i candidati dell'fanno breccia nel sistema confessionale libanese, che pure si mantiene in ...

