La serie sarà la storia d'amore tra Peneleope e Colin. Contenti? (Di lunedì 16 maggio 2022) Shonda Rhimes stupisce ancora. Bridgerton 3 non sarà più incentrato sulla storia di Benedict, ma avrà due nuovi protagonisti: Penelope e Colin. Ad annunciare il cambio è stata Nicola Coughlan, l'attrice irlandese che presta il volto alla giovane Featherington. «Come Lady Whistledown, ho mantenuto il segreto per diverso tempo, ma adesso posso annunciarvi che la terza stagione di Bridgerton sarà incentrata sulla storia di Penelope e Colin», ha scritto su Instagram.

