Inter-Sampdoria | è già sold out

Advertising

Situazione che si verificherebbe in caso di pareggio dei rossoneri contro il Sassuolo e di contemporaneo successo dell'contro la. Al Milan, dunque, basterebbe un solo punto per ......nel 2007 e che lo ha portato prima al Manchester United e poi a vincere uno scudetto all': " ... quella in casa contro laInter Sampdoria biglietti, i tifosi nerazzurri riempiranno San Siro anche nell'ultima giornata di campionato, per sperare ancora nello Scudetto ...Un’anticipazione sulle prossime partite di Inter e Milan, decisive per l’assegnazione dello scudetto. Ma anche sulla corsa salvezza tra Cagliari e Salernitana. Esclusa la Roma, che giocherà venerdì pr ...