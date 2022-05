In Italia ogni settimana diventa "nera" per la giustizia (Di lunedì 16 maggio 2022) La potremmo chiamare la settimana nera della giustizia, se non fosse che in Italia, fra casi noti e ingiustizie sommerse, ogni settimana dell'anno si candida ad essere incoronata come tale. Si è cominciato con il proscioglimento pieno di Attilio Fontana dal cosiddetto caso camici. Una bella notizia, se non si tiene conto del fatto che il Governatore lombardo è stato per quasi due anni con la spada di Damocle di un'inchiesta ingiusta sopra la testa. Tutto iniziò con una campagna mediatica e politica - citofonare, ma guarda un po', a Pd e M5S - di un'aggressività senza precedenti. La colpa di Fontana era quella, essenzialmente, di governare una Regione che aveva avuto la sventura di essere stata maggiormente colpita dal Covid. Mentre Conte permetteva che i russi giungessero a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) La potremmo chiamare ladella, se non fosse che in, fra casi noti e ingiustizie sommerse,dell'anno si candida ad essere incoronata come tale. Si è cominciato con il proscioglimento pieno di Attilio Fontana dal cosiddetto caso camici. Una bella notizia, se non si tiene conto del fatto che il Governatore lombardo è stato per quasi due anni con la spada di Damocle di un'inchiesta ingiusta sopra la testa. Tutto iniziò con una campagna mediatica e politica - citofonare, ma guarda un po', a Pd e M5S - di un'aggressività senza precedenti. La colpa di Fontana era quella, essenzialmente, di governare una Regione che aveva avuto la sventura di essere stata maggiormente colpita dal Covid. Mentre Conte permetteva che i russi giungessero a ...

