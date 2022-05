Il TikTok cinese impazzisce per “papino” Putin L’analisi di FP

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sui social media occidentali e nella subcultura dei meme e dei video brevi, Vladimirtende a essere caratterizzato in relazione all’invasione russa dell’Ucraina: un brutale dittatore e un assassino. Non è così su Douyin, la versione(e originale) di, dove viene dipinta tutt’altra immagine: “”, un leader valente e capace che lavora per la pace nel mondo. L’inchiesta di Foreign Policy ha esplorato i meandri di Douyin, che è perlopiù inaccessibile a chi non è un cittadino(per registrarsi serve il documento d’identità) e opera, come il resto dell’internet, rispettando il pugno ferreo dei censori. Questi, a loro volta, rispondono alle sensibilità politiche del Partito comunista, la cui propaganda ricorda ...