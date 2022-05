GPS 2022, i dati per inoltro della domanda: dove conviene inviarla? Rilevazione Gilda di Benevento (Di lunedì 16 maggio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e la nota di avvio alle operazioni. Le domande si presenteranno su Istanze online dal 12 maggio al 31 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici/23 e 2023/24: pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggioe la nota di avvio alle operazioni. Le domande si presenteranno su Istanze online dal 12 maggio al 31 maggio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : GPS 2022, i dati per inoltro della domanda: dove conviene inviarla? Rilevazione Gilda di Benevento - TecnicaScuola : Gps 2022, come compilare la domanda per l’inserimento sul sostegno – VIDEO TUTORIAL -- - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022, specializzazione sostegno come altro titolo: quando spettano i 9 punti - BarbieRapetz1 : RT @infosec202002: Avete sentito parlare della “app” ucraina contro i cannoni russi? #app #CyberSecurity #D30 #GPS #hacker #UKROP #Yarosla… - zazoomblog : GPS 2022 tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Lunedì 16 maggi… -