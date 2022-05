Giorgio Chiellini, l'addio su Instagram ai suoi tifosi: 'La Juve è stato tutto. È il momento giusto per salutare' (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di addi in casa Juventus . Sarà una serata speciale quella di questa sera per la Juve e per gli Juventini . Ma lo sarà soprattutto per Giorgio Chiellini e per Paulo Dybala , ai saluti finali. ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di addi in casantus . Sarà una serata speciale quella di questa sera per lae per glintini . Ma lo sarà sopratpere per Paulo Dybala , ai saluti finali. ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il nuovo capitano della #Juventus dopo Giorgio #Chiellini sarà Leonardo #Bonucci ©???? - forumJuventus : Il saluto di Chiellini: 'La Juve per me è stata tutto: gioia, serenità e gratitudine sono le sensazioni che convivo… - chiellini : Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mi… - nuccialupetta : RT @famedalupi: #SuperTele @DAZN_IT dalle 20:15 con @PIERPARDO e i suoi Superospiti! ? Ermal Meta, Pietro Sermonti, Francesco Pannofino, m… - tonnogobbo : RT @forumJuventus: Il saluto di Chiellini: 'La Juve per me è stata tutto: gioia, serenità e gratitudine sono le sensazioni che convivono ne… -