Estrazioni Million Day di maggio 2022

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di lunedì 16 maggio… - CorriereCitta : #MillionDay oggi #16maggio 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera - zazoomblog : Estrazioni Million Day di questa Settimana - #Estrazioni #Million #questa #Settimana - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di domenica 15 maggio… - CorriereCitta : #MillionDay oggi #15maggio 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera -

Per giocare la schedina delDay basta scegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e ... Segue nella classifica dei numeri ritardatari il numero 44 con 39mancate. Al primo ...ESTRAZIONEDAY E EXTRA MILLIONDAY: IN ARRIVO NOVITÀ Nella giornata di oggi, lunedì 16 maggio 2022, vanno in scena ledelDay e dell'Extra MillionDay . In attesa di comprendere se le cinquine saranno vincenti, ricordiamo che in questo mese s'è registrata una sola vincita da un milione di euro (4 ...La cinquina viene pagata con un milione, mille euro per la quaterna, cinquanta per il terno e due per l'ambo. Extra (aggiornamento alle 20.30) Estrazione anche oggi, lunedì 16 maggio, primo giorno del ...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a lunedì 16 maggio. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.