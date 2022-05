Empoli, Corsi: “E’ più difficile vincere uno scudetto a Napoli rispetto a una città del Nord. Parisi? Parlo con Aurelio De Laurentiis” (Di lunedì 16 maggio 2022) Fabrizio Corsi, presidente dell‘Empoli parla dello scudetto mancato dal Napoli e apre alla cessione di Parisi. Fabrizio Corsi, presidente dell‘Empoli ha rilasciato lcune dichiarazioni ai microfoni di -Radio Marte. Corsi si è soffermato sul Napoli e sulla possibile cessione di Parisi: Perché il Napoli non è lì in alto per lo scudetto? Non mi permetto ad andare a indagare, non è corretto. Non esprimo giudizi, posso dire che è più difficile vincere uno scudetto a Napoli rispetto a una città del Nord. Questo perché in quell’ambiente a livello di concentrazione ed ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) Fabrizio, presidente dell‘parla dellomancato dale apre alla cessione di. Fabrizio, presidente dell‘ha rilasciato lcune dichiarazioni ai microfoni di -Radio Marte.si è soffermato sule sulla possibile cessione di: Perché ilnon è lì in alto per lo? Non mi permetto ad andare a indagare, non è corretto. Non esprimo giudizi, posso dire che è piùunoa unadel. Questo perché in quell’ambiente a livello di concentrazione ed ...

Advertising

NCN_it : RT @SeEarn: Corsi (Pres. Empoli): “Parisi? Con ADL parlo di molte cose ma non è opportuno ora dar valore ad apprezzamenti” - SeEarn : Corsi (Pres. Empoli): “Parisi? Con ADL parlo di molte cose ma non è opportuno ora dar valore ad apprezzamenti” - napolipiucom : Empoli, Corsi: 'E' più difficile vincere uno scudetto a Napoli rispetto a una città del Nord. Parisi? Parlo con Aur… - FabrizioMaretti : @OfficialASRoma @LorePelle7 Ho rivisto il gol di Cerbone in contropiede in Roma Empoli 1-1 nel 1998... I corsi e ricorsi storici... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Corsi: 'Parisi al Napoli? Parlo con De Laurentiis di tante cose, ma ad ora c'è solo un apprezzamento' https://… -