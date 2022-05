Eclissi di Luna | le immagini dal mondo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Serviva svegliarsi all'alba in Europa per vederla, c'è chi l'ha fatto e lesono spettacolari, come quelle dell'totale diarrivate dal resto del

Agenzia_Ansa : La Luna si prepara a vestirsi di rosso: nella notte tra 15 e 16 maggio ci sarà la sua eclissi totale, la cosiddetta… - fattoquotidiano : Eclissi, il fenomeno della Luna rossa si potrà vedere anche dall’Italia: l’attesa nella notte tra il 15 e il 16 mag… - Link4Universe : Forse una delle foto più belle dell'eclissi totale di Luna di poco fa - chrdioc : Nella notta l’eclissi totale di Luna Rossa | FOTO - Rietilife : Nella notta l'eclissi totale di Luna Rossa | FOTO - -

Liguria. Anche dall'osservatorio astronomico del Righi è stato possibile godere della cosiddettarossa , l'totale diche si è verificata questa notte. Purtroppo il culmine dell'evento è coinciso col tramonto del satellite alle nostre latitudini, ma i telescopi hanno regalato ...aggiunge, che "quella che per noi terrestri è un'di, dal nostro satellite apparirebbe come un'di Sole: nella fase totale, dallavedremmo un'aureola rossastra tutt'intorno ...Sebbene sia un'eclissi totale, la luna non diventerà mai completamente oscura ma assumerà piuttosto un bagliore rosso ramato ...Milioni di persone nel mondo hanno ammirato l'eclissi lunare totale: ecco le foto più belle della Superluna rossa in Italia ...