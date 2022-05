Cosa fare quando si va in menopausa (Di lunedì 16 maggio 2022) La menopausa rappresenta una fase nella vita, e nel corpo, della donna piuttosto delicata per diverse ragioni. Sul piano linguistico il termine menopausa può essere tradotto in italiano con: termine ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) Larappresenta una fase nella vita, e nel corpo, della donna piuttosto delicata per diverse ragioni. Sul piano linguistico il terminepuò essere tradotto in italiano con: termine ...

Advertising

lauraboldrini : Ma cosa è “l’ideologia #gender” chiamata in causa dagli oscurantisti della destra? Solo uno spauracchio inventato… - AlbertoBagnai : Ecco, questo evidenzia bene il problema: è proprio perché siete incapaci di distinguo che da un lato di voi si può… - diMartedi : #Grimaldi su #Draghi: 'I suoi vecchi dirigenti della Goldman Sachs hanno deciso cosa lui deve fare in Italia, in Eu… - animaleuropeRMP : @Carla12450515 @theseventhcat Infatti anch’io dal tweet assolutamente idiota credevo fosse uomo, è il classico twee… - AndreaGressani : Stamane un pulmino della #NATO parcheggiato vicino al Comune di Udine, con tanto di militare a bordo in attesa di c… -