“Con il mio amore”, Elisabetta Gregoraci al settimo cielo insieme a lui | FOTO (Di lunedì 16 maggio 2022) Elisabetta Gregoraci è felice più che mai. La bellissima showgirl calabrese si mostra con il suo amore: finalmente torna a sorridere, il suo cuore appartiene solo e soltanto a lui. Elisabetta Gregoraci si mostra insieme a lui. La showgirl calabrese non si nasconde più e pubblica sui social delle FOTO in compagnia di colui che le fa battere il cuore, con tanto di dedica social dolcissima. Elisabetta Gregoraci torna a sorridere Elisabetta Gregoraci è di nuovo felice. La showgirl calabrese si è mostrata sui social in compagnia di lui, bello come il sole. La ex gieffina bazzica nel mondo del piccolo schermo da ormai diversi anni. Fin da giovanissima ha preso parte a programmi televisivi di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 16 maggio 2022)è felice più che mai. La bellissima showgirl calabrese si mostra con il suo: finalmente torna a sorridere, il suo cuore appartiene solo e soltanto a lui.si mostraa lui. La showgirl calabrese non si nasconde più e pubblica sui social dellein compagnia di colui che le fa battere il cuore, con tanto di dedica social dolcissima.torna a sorridereè di nuovo felice. La showgirl calabrese si è mostrata sui social in compagnia di lui, bello come il sole. La ex gieffina bazzica nel mondo del piccolo schermo da ormai diversi anni. Fin da giovanissima ha preso parte a programmi televisivi di ...

