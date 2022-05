“Che figura!”: rivincita perfetta di Alessandra Celentano, giudici sbugiardati dopo la finale (Di lunedì 16 maggio 2022) L’insegnante di ballo Alessandra Celentano raccoglie un lauto riconoscimento dopo le ultime polemiche infuocate. Alessandra Celentano (fonte youtube)La coreografa ed ex ballerina milanese Alessandra Celentano è uno dei pilastri del talent “Amici”, e milita da anni tra le fila degli insegnanti di ballo. Ha sulle spalle anni di onorata carriera: dopo esser stata scelta come prima ballerina per l’Aterballetto di Amedeo Amodio, ha collaborato con i nomi più prestigiosi del ballo in salsa italiana. Ha infatti lavorato con Carla Fracci, Alessandra Ferri, Massimo Murro, Luciana Savignano e Ambra Vallo. La collaborazione più chiacchierata è stata quella con l’étoile Roberto Bolle, che ha presenziato alla ... Leggi su ck12 (Di lunedì 16 maggio 2022) L’insegnante di balloraccoglie un lauto riconoscimentole ultime polemiche infuocate.(fonte youtube)La coreografa ed ex ballerina milaneseè uno dei pilastri del talent “Amici”, e milita da anni tra le fila degli insegnanti di ballo. Ha sulle spalle anni di onorata carriera:esser stata scelta come prima ballerina per l’Aterballetto di Amedeo Amodio, ha collaborato con i nomi più prestigiosi del ballo in salsa italiana. Ha infatti lavorato con Carla Fracci,Ferri, Massimo Murro, Luciana Savignano e Ambra Vallo. La collaborazione più chiacchierata è stata quella con l’étoile Roberto Bolle, che ha presenziato alla ...

